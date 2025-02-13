В поликлинике на Будапештской мужчина удерживал врача в кабинете

Пациент с травматическим пистолетом забаррикадировался с доктором.

Днём 3 сентября в городской поликлинике №78, расположенной на Будапештской улице, дом 63к2, произошёл инцидент. Мужчина удерживал врача в одном из кабинетов, после чего на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Правоохранители обезвредили злоумышленника. В администрации Фрунзенского района сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

При задержании у мужчины изъяли травматический пистолет. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства и мотивы его действий выясняются.

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Фото: Piter.TV