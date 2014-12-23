В Кронштадте появится новая поликлиника на 600 посещений в смену

Рядом с поликлиникой оборудуют парковочные места для автомобилей.

В Кронштадте согласован проект новой поликлиники, которую построят на Цитадельском шоссе. Архитектурный облик здания по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" одобрил Комитет по градостроительству и архитектуре.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", медицинский центр будет принимать и взрослых, и детей. По проекту он рассчитан на 600 посещений в смену. В здании разместят регистратуру, гардероб, кабинеты врачей общей практики, стоматологию и женскую консультацию. Также предусмотрены отделение неотложной помощи и кабинет МРТ. Для пациентов с инфекционными заболеваниями оборудуют отдельный вход с улицы, чтобы минимизировать пересечение потоков.

На верхнем этаже планируют разместить лаборатории — общеклиническую и зуботехническую. Внутри здания установят восемь лифтов. Рядом с поликлиникой оборудуют парковочные места для автомобилей.

