В Петербурге утвердили проект нового корпуса Морского технического университета

В Петербурге согласовали внешний облик учебно-лабораторного корпуса факультета морского приборостроения Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Здание планируют построить на Ленинском проспекте, 101, литера А, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект подготовило ООО "ИнжТеплоПроект" по заказу публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

В новом корпусе на первом этаже разместят входную зону, гидроакустический бассейн и лабораторные помещения. Выше запроектированы учебные аудитории, лаборатории, лекционные залы, а также административные и инженерные кабинеты. Здание будет иметь вход с уровня земли, без лестничных конструкций. Для фасадов предусмотрено сочетание контрастных цветов, а наружные стены выполнят из фиброцементных и алюминиевых композитных панелей.

На территории рядом с корпусом запланировали парковку для автомобилей и велопарковку.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре