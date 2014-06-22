КГА одобрил облик жилых домов в Пушкине на территории Лесное

В Пушкине согласован внешний облик будущего жилого комплекса, который возведут на территории Лесное в рамках второй очереди города-спутника "Южный". Дизайн-проект утвердили в комитете по градостроительству и архитектуре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Разработкой занималась компания "ВМП Проект" по заказу специализированного застройщика "ЗаСтрой". Проектное решение предполагает строительство секций, объединенных в структуру, формирующую закрытый двор без машин. Такой подход, по мнению авторов, создаст комфортную и безопасную среду для жителей. Освобожденное от автомобилей пространство займут детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха. Парковочные места организуют за пределами двора и на соседних стоянках.

Архитектурное решение учитывает гармоничное сочетание с окружающей застройкой. Секции получат разную этажность, что придаст комплексу индивидуальность. Дворовые фасады отделают штукатуркой, а внешние стороны выполнят в светлой гамме с использованием белых, бежевых и коричневых тонов для создания современного эстетичного облика.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга