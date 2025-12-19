В Петербурге согласовали проект храма Бориса и Глеба на Синопской набережной

Новый храм будет выполнен на основе исторических материалов и архивных фотографий.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил внешний облик будущего храма святых князей Бориса и Глеба. Его планируют построить на Синопской набережной — на участке 10, восточнее дома 30.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект подготовили ООО "ТехноСпектрСтрой" и архитектурная мастерская Мамошина. Заказчиком выступил приход храма.

Новый храм будет выполнен на основе исторических материалов и архивных фотографий. Ранее здание уже находилось на этом месте — у самой Невы. Однако в 1975 году его снесли, а после нескольких реконструкций набережной часть участка оказалась под автомагистралью. Сквер, который окружал храм, также исчез.

Архитекторы выбрали стилистику с элементами византийской и романской архитектуры. Фасады запроектированы с декоративной деталировкой, а центральный барабан будет двенадцатигранным, с 12 арочными проемами. Купол планируют завершить шатром, а в нишах разместить изображения апостолов.

Внутреннее оформление предусматривает трафаретную роспись, а на арках появятся цитаты из Священного Писания. Купол собираются окрасить в голубой цвет с облаками и изображением Святого Духа, а по карнизу установить 24 иконы. В здании предусмотрен лифт, а в подвале разместят библиотеку, архив, ризницу и технические помещения.

Отдельно проект включает благоустройство территории: здесь планируют восстановить сквер, сделать детскую площадку, парковку и зону отдыха.

Ранее проект нового храмового комплекса на улице Демьяна Бедного согласовали в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре