Проект нового храмового комплекса на улице Демьяна Бедного согласовали в Петербурге

Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 200 верующих.

Архитектурный облик будущего храмового комплекса в Калининском районе Петербурга утверждён властями. Комплекс представляет собой подворье Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря, строительство которого запланировано на улице Демьяна Бедного, информирует пресс-служба КГА Петербурга.

Проект выполнен творческой мастерской "ДАБОР" по заданию монашеского подворья. Новый храм задуман в стиле, отражающем характерные черты исторической архитектуры Антониево-Сийского монастыря, расположенного в Архангельской области. Наружные стены здания украсят декоративной штукатуркой и природным камнем, крышу и купола покроют патинированной медью, а кресты изготовят из сусального золота. Каркас окон и дверей выполнят из дуба.

Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 200 верующих. Интерьер включает традиционное разделение пространства на притвор, центральную молитвенную зону и алтарь. Внутри предусмотрено помещение для торговли церковными принадлежностями, лестничные марши к хорам и колокольне, а также галерея на верхнем этаже.

Территорию вокруг храма обустроят дорожным кольцом для прохождения религиозных шествий и удобного въезда автомобилей. Проект позволит создать в районе важный религиозный и архитектурный объект.

Ранее мы сообщили о том, что проекты обновления крематория на Шафировском отклонили.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга