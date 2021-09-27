Проект планировки для строительства улицы вдоль Волхонского шоссе утвердили в Петербурге

На рабочем совещании под руководством губернатора Александра Беглова был утвержден проект планировки и межевания территории для строительства новой улицы в развивающихся кварталах Московского района, расположенных вдоль Волхонского шоссе, информирует портал "Строительный Петербург".

Губернатор подчеркнул, что жители новых микрорайонов должны с самого начала получать качественную городскую среду. Это соответствует одному из 10 приоритетов развития Петербурга до 2030 года — "Комфорт и уют в городе".

Мы договорились, что жители новых кварталов должны сразу получать современную городскую среду. Это предусмотрено одним из 10 приоритетов развития Петербурга до 2030 года "Комфорт и уют в городе". В ряде случаев социальные объекты в нашем городе вводятся с опережением ввода многоквартирных домов. Сегодня по нашим правилам ввод транспортной инфраструктуры также должен быть синхронизирован с вводом жилья. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Протяженность новой улицы, которая пока не имеет названия, составит более одного километра. Согласно проекту, дорога будет четырехполосной, с широкими тротуарами и отдельной велодорожкой.

Район активно застраивается жилыми и общественно-деловыми объектами. Сейчас здесь возводятся два жилых комплекса. Новая улица обеспечит удобный выезд из этих кварталов на Волхонское шоссе.

