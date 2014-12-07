Проект трассы М-7 от Смольной набережной до КАД подготовят в Петербурге

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга поручил разработать проект планировки территории (ППТ) для строительства магистрали М-7. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Смольного, проект должен быть готов до 9 марта 2027 года.

Планирование магистрали разделено на шесть этапов, каждый из которых охватывает определенный участок. Второй этап включает отрезок от Земледельческой улицы до Скобелевского проспекта с съездами на проспект Испытателей и Богатырский проспект. Этот участок пройдет через Удельный парк.

Третий этап предусматривает строительство трассы вдоль железной дороги — от Скобелевского проспекта до реки Каменки.

Пятый и шестой этапы охватывают ответвление магистрали от Кушелевской дороги до ШМСД, проходящее через Пискарёвский проспект.

Разработанный проект планировки станет основой для дальнейшего проектирования и строительства одного из ключевых транспортных объектов города.

Ранее в Петербурге отменили обсуждения небоскребов высотой 710 и 570 метров.

Фото: Пресс-служба КГА Петербурга