В Петербурге отменили обсуждения небоскребов высотой 710 и 570 метров

Причины такого шага в ведомстве пока не раскрывают.

В Санкт-Петербурге отменены общественные обсуждения, касающиеся застройки территории в Приморском районе, где планируется возведение двух новых небоскребов-спутников "Лахта Центра".

Согласно данным, опубликованным на официальном портале Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), запланированный период слушаний с 10 марта по 8 апреля был аннулирован. В ведомстве предпочли не уточнять причины, побудившие отказаться от проведения процедуры.

Проект, который ранее был представлен комитетом, предполагает строительство высотных доминант на участке, ограниченном Высотной, Бобыльской, Водной, Береговой улицами, а также Пляжевым и Полевым переулками. Застройщиком выступает АО "Синергия".

Параметры объектов впечатляют: высота одной башни заявлена на уровне 710 метров, другой — 570 метров. Для сравнения, текущий "Лахта Центр" достигает 462 метров. Суммарная площадь помещений составит 411 тыс. и 322 тыс. квадратных метров соответственно. В инфраструктуру комплексов, помимо офисов, войдут культурно-досуговые учреждения, спортивные объекты, точки общественного питания, торговые площади, поликлиника и собственный энергоцентр.

Ранее в Приморском районе была введена в эксплуатацию улица Лидии Зверевой.

