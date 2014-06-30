Лахта Центр засияет праздничной подсветкой в честь 8 Марта

Праздничная иллюминация будет функционировать с вечера 8 марта (с 18:00) до утра следующего дня (до 8:00).

В честь Международного женского дня башню "Лахта центра" в Петербурге украсит специальная праздничная подсветка. Пресс-служба небоскреба уточнила, что праздничная иллюминация будет функционировать с вечера 8 марта (с 18:00) до утра следующего дня (до 8:00).

Особое внимание уделено эстетическому оформлению фасадов зданий города, на которых появятся световые композиции с изображениями цветов и портретами знаменитых россиянок.

В качестве визуализации использованы образы ирисов, левкоев и традиционного символа торжества — мимозы. Особый акцент сделан на уникальной мультимедийной инсталляции, размещённой на стенах Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Там зрители смогут увидеть галерею изображений ярких женских персонажей, созданных известными художниками русской живописи.

Ранее мы сообщили о том, что фасады 10 петербургских зданий украсят праздничные проекции.

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр