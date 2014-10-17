Фасады 10 петербургских зданий украсят праздничные проекции

На девяти домах появятся ирисы, левкои и мимозы, а на Российской национальной библиотеке – женские образы, созданные художниками.

В преддверии Международного женского дня в Петербурге фасады 10 зданий украсят праздничные проекции. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 6 марта.

На девяти домах появятся ирисы, левкои и мимозы, а на Российской национальной библиотеке на Московском проспекте – женские образы, созданные художниками. Это "Неизвестная" Ивана Крамского, "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева, автопортрет Зинаиды Серебряковой, "Девочка с персиками" Валентина Серова и "Жница" Алексея Венецианова.

Так, речь идет о зданиях на Московском проспекте, 91, 8-й линии В. О., 85, Большом проспекте В. О., 70, Каменноостровском проспекте, 26-28, Шпалерной улице, 44, Кондратьевском проспекте, 14, набережной Обводного канала, 89, улице Федюнинского, 16, Новгородском проспекте, 10, и Московском проспекте, 165/2. Изображения включат сегодня в 18:50, они порадуют жителей до 07:30 10 марта.

