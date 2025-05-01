На Финляндском вокзале к 8 марта появится праздничная фотозона

Кроме того, в воскресенье с 11:00 до 15:00 пассажирам предоставят профессионального фотографа.

На Финляндском вокзале в Петербурге 8 и 9 марта будет работать праздничная фотозона в интерьерах ретропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК" накануне.

Кроме того, в воскресенье с 11:00 до 15:00 пассажирам предоставят профессионального фотографа. Также планируется вручение памятных сувениров.

Приходите за весенним настроением и красивыми кадрами! АО "СЗППК"

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"