На Финляндском вокзале к 8 марта появится праздничная фотозона
Сегодня, 10:25
На Финляндском вокзале в Петербурге 8 и 9 марта будет работать праздничная фотозона в интерьерах ретропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК" накануне. 

Кроме того, в воскресенье с 11:00 до 15:00 пассажирам предоставят профессионального фотографа. Также планируется вручение памятных сувениров. 

Приходите за весенним настроением и красивыми кадрами!

АО "СЗППК" 

Ранее мы рассказывали о том, сколько будет стоить букет тюльпанов к 8 марта в Петербурге. 

Фото: пресс-служба АО "СЗППК" 

