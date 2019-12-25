С 1 мая из Петербурга в Выборг запустят скоростной экспресс "Ласточка" без остановок

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о запуске первого скоростного экспресс-поезда "Ласточка" на маршруте Финляндский вокзал — Выборг. Он начнёт курсировать с 1 мая ежедневно.

Поезд проследует весь путь без остановок. Время в дороге сократится с 1 часа 12 минут до 61 минуты. В составе восемь вагонов, всего 675 мест. Посадка будет осуществляться во 2-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й вагоны. Продажа билетов с указанием места уже открыта. Стоимость проезда — 500 рублей.

Расписание

Из Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал) в Выборг:

— №7601: отправление в 11:15, прибытие в 12:16;

— №7603: отправление в 15:29, прибытие в 16:30.

Из Выборга в Санкт-Петербург (Финляндский вокзал):

— №7602: отправление в 12:56, прибытие в 13:58;

— №7604: отправление в 17:58, прибытие в 19:00.

Ранее Piter.TV сообщал, что с начала года "Ласточки" перевезли свыше 50 тыс. пассажиров между Сортавалой и Петербургом.

