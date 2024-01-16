Выборг вошёл в топ популярных направлений для аренды самокатов среди туристов

Город Выборг в Ленинградской области вошёл в число лидеров по популярности среди пользователей сервисов аренды самокатов во время майских праздников. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией "Юрент" в период с 1 по 11 мая, пишет "Петербургский дневник".

Как отмечают аналитики, самокаты в Выборге использовались преимущественно для передвижения между ключевыми туристическими объектами. Основными пользователями стали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Казани и Новосибирска. На долю туристов пришлось более 33% от общего числа поездок.

Вопреки распространённому мнению о прогулочном характере аренды, поездки носили преимущественно транспортный характер. Среднее время использования самоката не превышало 18 минут, что свидетельствует о его эффективности для быстрого перемещения по городу.

Наиболее востребованными маршрутами стали поездки по Старому городу, вдоль набережных Большого Ковша и Петровской, а также путь до музея-заповедника "Монрепо". Кроме того, самокаты активно использовались для трансфера от вокзала до исторической части города, а также между гостиницами и ресторанами.

