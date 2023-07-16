В ходе миграционного рейда на Финляндском вокзале проверили свыше 40 иностранцев

Транспортные полицейские Петербурга провели миграционные рейды на территории Финляндского вокзала с 24 по 26 марта. В ходе мероприятий проверили свыше 40 иностранцев, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Помимо этого, состоялась проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего составили два административных протокола по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В качестве наказания нарушителям назначили штрафы. Одного из мигрантов выдворят из страны.

Основной целью проведенных мероприятий было обеспечение безопасных условий для граждан на территории Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV