В ходе миграционного рейда на Финляндском вокзале проверили свыше 40 иностранцев
Сегодня, 10:45
Транспортные полицейские Петербурга провели миграционные рейды на территории Финляндского вокзала с 24 по 26 марта. В ходе мероприятий проверили свыше 40 иностранцев, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Помимо этого, состоялась проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего составили два административных протокола по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В качестве наказания нарушителям назначили штрафы. Одного из мигрантов выдворят из страны. 

Основной целью проведенных мероприятий было обеспечение безопасных условий для граждан на территории Петербурга и Ленобласти. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Колтушском шоссе прописали 100 мигрантов. 

Фото: Piter.TV 

