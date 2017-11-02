Сколько будет стоить букет тюльпанов к 8 марта в Петербурге

Piter.TV проанализировал рынок и выяснил, во сколько обойдутся небольшой букет и букет побольше – на 25 цветков.

Международный женский день отмечается уже в воскресенье. Традиционным подарком для всех девочек, девушек и женщин является букет тюльпанов, что неслучайно: эти цветы стали символом весны в Европе еще в XVII веке. В России традиция закрепилась в советское время, когда большая часть растений была в дефиците, а тюльпаны массово выращивали в теплицах. Piter.TV проанализировал рынок Петербурга и выяснил, во сколько обойдутся небольшой букет-внимание и букет побольше – на 25 цветков.

Сетевые цветочные магазины

Мы выбрали популярные сетевые цветочные с хорошими отзывами – "Букет-Питер", Only flowers, "Русский букет", "АртФлора", "Цветомания", "Цветовик", "Фантазия", "Семицветик", "Цветомир", "Веснабукет", а также 10 продавцов на Авито.

В сетевых магазинах можно приобрести тюльпаны по следующим ценам:

– "Букет-Питер": букет из пяти тюльпанов будет стоить 800 рублей, большой букет (25 штук) – 5150 рублей;

– в Only flowers есть только букеты: 25 цветов обойдутся в 7650 рублей;

– "Русский букет": букет из 25 тюльпанов стоит 8790 рублей;

– "АртФлора": букет из пяти тюльпанов выйдет в 1450 рублей, 25 цветков обойдутся в 4350 рублей;

– "Цветомания": букет с пятью цветами – 745 рублей, с 25 тюльпанами – 3490 рублей;

– "Цветовик": 25 тюльпанов – 3990 рулей;

– "Фантазия": 25 цветков выйдут в 5281 рубль;

– "Семицветик": 25 тюльпанов обойдутся в 3990 рублей;

– "Цветомир": букет из пяти цветов – 1250 рублей;

– "Веснабукет": пять цветков можно купить за 1010 рублей, 25 – за 4090 рублей.

В магазинах в среднем небольшой букетик обойдется в 1050 рублей, букет из 25 тюльпанов – в 5200 рублей.

Авито

Что предлагает Авито? Продавцы-оптовики просят за 25 штук от 1800 до 5100 рублей.

Скриншоты: Авито

В основном продают не полноценные букеты с упаковкой и другими элементами декора, а цветы в транспортировочной упаковке. Так, средняя цена 25 тюльпанов – 2890 рублей, что почти в два раза дешевле, чем в сетевых магазинах города.

Главное фото: pxhere