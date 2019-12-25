Свыше 87 тонн опасных отходов приняли петербургские экослужбы за неделю

В период с 27 апреля по 3 мая аварийные экологические службы Петербурга обработали почти 500 обращений от жителей города. Об этом сообщили в городском Комитете по природопользованию.

За это время специалисты совершили 28 выездов для сбора опасных отходов. В ходе рейдов было утилизировано 450 кг химических веществ, 73 кг нефтепродуктов и незначительный объем радиоактивных материалов. Кроме того, в ответ на 11 сообщений о разливах нефти сотрудники профильных служб обработали пеной канал Грибоедова, реку Пулковку и протоку Гребного канала, а на самой Пулковке установили боновые заграждения, собрав более 12 тонн нефтеводяной смеси.

За отчетную неделю петербуржцы проявили высокую активность в сдаче мусора на переработку. В общей сложности горожане сдали более 80 тонн автомобильных шин, почти 2 тонны батареек и аккумуляторов, около 2 тонн бытовой и оргтехники, 1,5 тонны бытовой химии, 732 кг люминесцентных ламп и 156 кг светодиодных ламп, более 500 кг отработанных масел и 365 кг просроченных лекарств Также на утилизацию приняли ртутные приборы (включая 50 кг металлической ртути), противогазы и другие отходы. Параллельно велись работы по очистке водоемов, в рамках которых с акваторий города было вывезено 25 кубометров мусора.

