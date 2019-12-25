За год по экотропам Петербурга прошлись свыше 1 млн человек

Маршруты рассчитаны на людей с разным уровнем физической подготовки и позволяют не только совершить прогулку, но и познакомиться с природой, геологией и историей региона.

С начала 2025 года семь действующих экологических маршрутов Петербурга привлекли внимание более миллиона посетителей. В преддверии майских праздников Комитет по природопользованию приглашает горожан и гостей Северной столицы насладиться прогулками по популярным экотропам. В планах городских властей — значительное расширение сети: к 2030 году количество маршрутов увеличится с 7 до 30.

Все тропы благоустроены для комфортного и безопасного отдыха: здесь установлены информационные стенды, деревянные настилы и оборудованы специальные места для отдыха. Маршруты рассчитаны на людей с разным уровнем физической подготовки и позволяют не только совершить прогулку, но и познакомиться с природой, геологией и историей региона.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета по природопользованию Андрей Самусевич, сохранение уникальных природных территорий является важнейшим условием для комфортной жизни в мегаполисе. По его словам, организация экомаршрутов позволяет направить поток посетителей по строго определённым путям, что защищает заповедные зоны от неконтролируемого вмешательства человека и способствует сохранению флоры и фауны.

В настоящее время в Петербурге насчитывается 18 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В прошлом году список пополнился новым заказником "Тарховский", площадь которого превышает 180 гектаров. Также был реализован первый межрегиональный проект: обустроена 45-километровая "Озёрная тропа". В планах до 2030 года — создание ещё шести межрегиональных и около пятнадцати региональных маршрутов.

Среди природных достопримечательностей города выделяется дуб, возраст которого насчитывает более 300 лет. Это дерево, растущее в заказнике на северном побережье Невской губы, является современником самого Петра I. С правилами посещения особо охраняемых природных территорий можно ознакомиться на официальном сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий.

