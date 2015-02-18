Петербуржец Бескровный занял первое место на соревнованиях в Китае

Петербургский спортсмен Илья Бескровный занял первое место в отборочном этапе чемпионата мира по памп-треку. Соревнования проходили в Китае. Об этом сообщил комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Илья занимается в профессиональном образовательном учреждении "Олимпийские надежды" под руководством тренера Игоря Шумилова.

В женском зачете участие приняла спортсменка Анастасия Бескровная. Она заняла шестое место среди 12 участниц. В Федерации велосипедного спорта России поздравили спортсменов и пожелали удачи в подготовке к финальной части чемпионата мира.

