Памятник Лермонтову в Петербурге помыли 400 литрами воды и покрыли воском

На Лермонтовском проспекте в Петербурге от пыли и грязи отмыли памятник Михаилу Лермонтову. Как сообщили в Государственном музее городской скульптуры, специалисты использовали нейтральный пенный раствор, вручную обработали каждый шов, удалили мох и сорные травы, которые удерживают влагу и со временем разрушают поверхность памятника. На очистку ушло около 400 литров воды.
Заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников Павел Голубков пояснил, что погода позволила выполнить работы по консервации бронзы с использованием синтетического воска.
Всё это дело красиво располировать по поверхности, что придаёт памятнику парадный блеск и защиту на ближайшие пару лет точно.
Павел Голубков, заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников
Всего к началу летнего сезона в Петербурге планируют привести в порядок около 140 исторических объектов.
Фото: ВКонтакте / Адмиралтейский район Санкт-Петербурга
