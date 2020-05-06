После зимнего перерыва в Петербурге открылись Летний сад и Летний дворец Петра I
После зимнего перерыва в Петербурге открылись Летний сад и Летний дворец Петра I

Также после весенней просушки готовы к приёму гостей Михайловский и Летний сады Русского музея.

С 1 мая после зимнего перерыва возобновили работу Летний сад и Летний дворец Петра I на его территории, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Одно из старейших зданий города — объект культурного наследия федерального значения — было закрыто на зиму для обеспечения лучшей сохранности.

Кроме того, после весенней просушки петербуржцев и гостей Северной столицы ждут зелёные зоны — Михайловский и Летний сады Русского музея.

Ранее Piter.TV сообщал, что с 1 мая в Санкт-Петербурге начали работать ещё пять светомузыкальных фонтанов и фонтанных комплексов. 

