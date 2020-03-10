Фрунзенский районный суд привлек к ответственности Андрея Гаврилова и Рената Егорова. Они распивали алкоголь и нецензурно бранились у памятника Великой Отечественной войны.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Андрея Гаврилова и Рената Егорова за мелкое хулиганство. Суд установил, что 3 мая 2026 года в 17:15 мужчины находились у долговременной огневой точки номер 19 оборонительного рубежа "Ижора", которая является памятником Великой Отечественной войны. Фигуранты распивали спиртные напитки, вели себя вызывающе и нецензурно бранились.

Гаврилов и Егоров признали свою вину. Гаврилов пояснил, что встретил друга по пути в магазин. Они остановились у памятника, поставили на него спиртные напитки, после чего подъехали сотрудники полиции. Почему выбрали именно это место, объяснить не смог. Егоров сообщил, что они остановились у памятника, так как он находится рядом с магазином. Он отметил, что не знал о статусе этого места. На вопрос о неоплаченных штрафах рассказал о тяжелом финансовом положении.

Суд назначил обоим наказание в виде административного ареста. Гаврилов проведет под стражей 7 суток, Егоров — 10 суток.

