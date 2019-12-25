МЧС предупреждает жителей Москвы о серьезной грозе

В ближайший час в Москве прогнозируется резкое ухудшение погоды. Ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 15 м/с. Об этом пишет МЧС столицы.
В ведомстве рекомендуют соблюдать меры безопасности. В том числе, парковаться только в проверенных местах. Во время нахождения на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также рекомендуют быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.
При необходимости звоните по телефонам "101" или "112", или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.
Сообщает МЧС РФ
Отметим, что в Северной столице при этом устанавливается сухая и ясная погода. Облака 5 мая разгоняет так называемый "барический гребень". Температура воздуха доходит до +17 градусов.
Ранее сообщалось, что в Москве полностью перестал работать мобильный интернет. Не функционируют также и "белые списки".
