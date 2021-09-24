Полтысячи петербургских спортсменов и их тренеров получат правительственные премии

Среди видов спорта — бадминтон, бокс, дзюдо, фигурное катание, хоккей на траве и другие.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского Правительства о присуждении премии "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях" за IV квартал 2025 года.

Премия присуждается спортсменам — членам сборных команд Петербурга и России, проживающим в городе, а также их тренерам. Всего в IV квартале премию получат 555 спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах, кубках и первенствах мира, Европы и России. Выплаты также получат тренеры, подготовивших этих спортсменов.

В перечень видов спорта вошли бадминтон, бокс, велосипедный спорт, гребной спорт, дзюдо, керлинг, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трамплина, регби, серфинг, синхронное плавание, скейтбординг, скалолазание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, тхэквондо, тяжёлая атлетика, триатлон, фехтование, фигурное катание на коньках, хоккей на траве.

Выплата премии направлена на мотивацию и стимулирование спортсменов и тренеров, повышение их спортивного мастерства.

