Проекты обновления крематория на Шафировском отклонили

Его отправили на доработку.

На заседании Градостроительного совета Петербурга рассмотрели два проекта реконструкции крематория на Шафировском проспекте, д. 12, лит. А. Инициатором выступило СПб ГБУ "Специализированная служба СПб по осуществлению погребения умерших". Разработку документации провело ООО "Сириус".

Комплекс, возведенный в 1970-е годы, признан не соответствующим современным стандартам. Проект предусматривал увеличение вместимости объекта путем расширения числа печей и прощальных залов.

Архитекторы представили два варианта. Первый опирался на характерный стиль времени, а композиция строилась по трем основным осям. Второй вариант предполагал объект в виде "единой белой плашки", размещенной над стилобатом, оформленным под "зеленый холм".

Во время обсуждения члены Градсовета высказали разные позиции. По итогам заседания оба проекта отклонили. Авторам рекомендовано рассмотреть возможность сохранения существующего объемно-планировочного решения ансамбля и доработать проект с учетом требований по сохранению его историко-архитектурной ценности.

Фото: КГА