Блокадницу и звезду TikTok Нину Сахарнову похоронили на Большеохтинском кладбище в Петербурге

Прославившаяся в 99 лет в Сети женщина обрела последний покой рядом с матерью, умершей в 1945 году.

В Санкт-Петербурге прошли похороны Нины Сахарновой — блокадницы Ленинграда, ставшей звездой социальной сети TikTok. Как сообщила в соцсетях её внучка Вероника Колдина, 6 декабря семья получила в крематории урну с прахом и захоронила её на Большеохтинском кладбище на Томской дорожке.

Томская дорожка, я сюда с детства с бабушкой ездила. Похоронили к бабушкиной маме, которая ушла в 1945 году. Через месяц после войны, в больнице Вероника Колдина, внучка

По её словам, в организации похорон семье помогали только подписчики аккаунта и ритуальный агент, официальной помощи оказано не было.

Напомним, Нина Сахарнова свой 104-й день рождения блокадница встретила в больничной палате. Её госпитализировали с ухудшением самочувствия, последние дни она провела в реанимации, не имея возможности говорить. Она скончалась через несколько дней после, 29 ноября, на 105-м году жизни. Известность к Сахарновой пришла в 99 лет, когда её внучка создала для неё аккаунт в TikTok. Видео, на которых пожилая женщина пела, танцевала и рассказывала о жизни в блокадном Ленинграде, собирали миллионы просмотров. Образы, монтаж и сценарии для роликов помогала создавать Вероника Колдина.

Ранее Piter.TV сообщал, что стало известно о последних днях блокадницы Нины Сахарновой. По слова внучки, блокадница сама отказалась бороться за свою жизнь.

Фото: ВКонтакте / Вероника Колдина