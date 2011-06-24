"Она сама отказалась жить": стало известно о последних днях блокадницы Нины Сахарновой

Внучка рассказала, когда похоронят ленинградку, ставшую звездой TikTok в 99 лет.

Стали известны подробности последних дней жизни блокадницы Нины Сахарновой, скончавшейся на 105-м году жизни. Как рассказала 78.ru внучка покойной Вероника, незадолго до смерти Нина Георгиевна сознательно отказалась от дальнейшей борьбы за жизнь.

У неё начался отёк лёгких. Врач решил, что это трахеит, и выписал обычные таблетки. В итоге 12-го числа вызвали неотложку с подозрением на пневмонию и увезли в Боткинскую больницу. На следующий день она сказала, что у неё уже нет сил и она не хочет больше жить. Вероника Колдина, внучка

После этого Сахарнова впала в глухоту, у нее началась фибрилляция, и блокадницу перевели в реанимацию, а затем перевезли в больницу Ветеранов войн, где она и скончалась.

Врачи в шоке, что она сама отказалась жить и так произошло. 10 дней в реанимации провела. Ей легче сейчас. Вероника Колдина, внучка

Прощание с Ниной Сахарновой пройдет в среду, 3 декабря. Напомним, блокадница начала вести TikTok в 99 лет и быстро завоевала популярность, собрав сотни тысяч подписчиков. Ее ролики, где она танцевала, пела и рассказывала о жизни в осажденном Ленинграде, стали мостом между поколениями и источником радости в ее преклонные годы.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель каршеринга перевернулся и улетел на кладбище в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Вероника Колдина