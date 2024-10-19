На 105-м году жизни умерла блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова

Пережившая блокаду и прославившаяся в соцсетях жительница Ленинграда умерла после непродолжительной болезни.

В возрасте 104 лет скончалась Нина Сахарнова — легендарная блокадница Ленинграда, ставшая популярным блогером в TikTok. О её смерти сообщила внучка Вероника Колдина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Последние дни она находилась в больнице из-за ухудшения самочувствия.

104 года и 4 дня.

Напомним, Нина Сахарнова начала вести TikTok в 99 лет и быстро завоевала популярность, собрав сотни тысяч подписчиков. В своих роликах блокадница танцевала, пела и отвечала на вопросы о жизни в осаждённом Ленинграде. Видеоблог стал для Сахарновой источником радости и смыслом жизни в её преклонные годы.

Во время блокады Нина Георгиевна работала на железной дороге, затем стала электромехаником, а после войны до пенсии проектировала морские торговые суда. Творчеством увлекалась с молодости — любила театр и играла в самодеятельных спектаклях. Инициатором создания видеороликов стала внучка Вероника, которая помогала с монтажом и сценариями. Как подчёркивала сама Сахарнова, съёмки велись не для заработка, а ради удовольствия и общения с подписчиками.

О дате и месте прощания с Ниной Сахарновой станет известно дополнительно.

Фото: ВКонтакте / Вероника Колдина