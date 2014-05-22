На 87-м году жизни скончался ученый и публицист Сергей Кара-Мурза

Автор фундаментальных трудов по социологии и идеолог левопатриотического движения умер 18 октября.

Советский и российский ученый, социолог и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни. О его смерти сообщил философ Рустем Фахитов в своем Telegram-канале, назвав покойного "мудрым, чутким, добрым человеком" и своим учителем.

Имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России — величины Белинского или Устрялова. Рустем Фахитов

Напомним, Сергей Кара-Мурза родился 23 января 1939 года в Москве. Окончив химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, он работал на Кубе в 1966–1968 и 1970–1972 годах. Широкую известность Кара-Мурза получил как публицист, сотрудничая с газетами "Правда", "Советская Россия" и "Завтра".

На счету ученого — более 50 статей по химии, истории и методологии науки. Среди его ключевых работ — "Проблемы организации науки", "Основы науковедения" и "Технология научных исследований". В 1992 году Кара-Мурза стал сотрудником Аналитического центра РАН, а в 2005 году возглавил сектор общих проблем устойчивого развития в Российском исследовательском институте экономики, политики и права.

Фахитов в своем прощальном слове охарактеризовал Кара-Мурзу как "одного из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 90-х–2010-х", подчеркнув его вклад в изучение духовных основ советского общества.

Фото: Telegram-канал / Рустем Фахитов