Умерла актриса Людмила Егорова известная по сериалу "Улица разбитых фонарей"

В возрасте 77 лет, 17 октября, скончалась актриса Людмила Егорова. Об этом сообщили в пресс-службе театра "На Литейном", где она проработала большую часть своей карьеры. Причины смерти не уточняются.

Людмила Егорова начала свою творческую карьеру в 1960-е годы, сыграв роль Варюхи в фильме "Поднятая целина". Впоследствии она поступила в ЛГИТМиК, после чего вошла в состав театра "На Литейном", где стала одной из ведущих актрис. За годы работы в театре она сыграла множество ролей, включая в спектаклях "Мораль Пани Дульской", "Женитьба Белугина" и "Собачье сердце".

Помимо театральных работ, Людмила Егорова также стала известна зрителям благодаря ролям в популярных телевизионных проектах, таких как "Улицы разбитых фонарей" и фильме "Сладкая женщина".

Прощание с актрисой состоится в ближайшие дни, точная дата и место будут объявлены позднее.

Фото: пресс-служба театра "На Литейном