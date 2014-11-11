Водитель каршеринга перевернулся и улетел на кладбище в Ленобласти

Автомобиль Geely Cityray вылетел с дороги и оказался на крыше между могилами в поселке Мга.

В ночь на 30 ноября в поселке Мга Кировского района Ленинградской области водитель автомобиля каршеринга Geely Cityray не справился с управлением и вылетел на территорию кладбища. Машина перевернулась и замерла на крыше между двумя могилами.

Инцидент произошел в 02:03 ночи. Как сообщает ГКУ "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба", на место ДТП незамедлительно выехали сотрудники 130-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас.

По предварительной информации, автомобиль каршеринга совершил съезд с дорожного полотна в сторону кладбища с последующим опрокидыванием. Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Фото: Piter.TV