На трассе "Санкт-Петербург — Матокса" пожилой водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб 75-летний мужчина.

На 31-м километре автодороги "Санкт-Петербург — Матокса" произошло смертельное ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, 70-летний водитель за рулем автомобиля "УАЗ Патриот" совершил наезд на 75-летнего мужчину, находившегося на проезжей части.

Инцидент произошел 29 ноября около 20:06 на участке дороги между Новотоксово и деревней Матокса. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи от полученных травм.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая причины нахождения пешехода на проезжей части и действия водителя. На месте работают следователи и эксперты, проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Piter.TV