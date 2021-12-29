Автомобиль и ретротрамвай "Довлатов" столкнулись у станции метро "Площадь Мужества"

Движение на Политехнической улице затруднено.

Авария с участием легкового автомобиля и ретротрамвая "Довлатов" произошла днем 29 ноября near станции метро "Площадь Мужества". Столкновение случилось около 16:00 на Политехнической улице. По предварительной информации пресс-службы Горэлектротранса, автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента передняя часть легковушки получила серьезные повреждения — на кадрах с места происшествия видно, что капот смят, а отдельные элементы кузова оторваны. Движение трамваев на участке временно прекращено, на путях образовался затор. Проезд по Политехнической улице в направлении площади Мужества затруднен. В результате ДТП никто не пострадал.

Специалисты проводят работы на месте происшествия для восстановления движения. Ретротрамвай "Довлатов", участвовавший в столкновении, является частью музейной коллекции петербургского Горэлектротранса и периодически выходит на городские маршруты в рамках специальных рейсов.

Фото: Piter.TV