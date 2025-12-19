Блокаднице Марианне Курилович исполнилось 100 лет

История блокадницы, ставшей легендой ленинградского телевидения.

Блокадница и ветеран Марианна Курилович отметила 100-летний юбилей, прожив жизнь, связанную с обороной Ленинграда и развитием отечественного телевидения. Об этом сообщает 5-tv.ru.

11 января Марианне Яковлевне Курилович исполнилось 100 лет. Она является обладательницей 26 медалей и ордена Отечественной войны II степени. В годы блокады Ленинграда Курилович находилась в осажденном городе и с 15 лет работала в госпитале дружинницей, ухаживая за ранеными бойцами.

До войны Марианна Курилович училась в школе, проявляла способности к математике и музыке, играла на скрипке и фортепиано. Начало войны застало ее в седьмом классе. Родители были мобилизованы в первые дни: отец работал в системе военной медицины, мать служила операционной сестрой в госпитале.

Во время блокады, по воспоминаниям Курилович, главной угрозой был голод. После уничтожения Бадаевских складов город остался без продовольственных запасов. Хлеб изготавливался с примесями, а за продуктами люди стояли в очередях на морозе. За годы блокады Марианна Курилович потеряла 16 родственников.

В годы войны Марианна Курилович получила орден Отечественной войны II степени за выявление в госпитале немецкого агента, выдававшего себя за советского офицера. Подозрения возникли после того, как раненый начал говорить по-немецки. Информация была передана политруку, после чего мужчина был арестован. Подробности произошедшего стали известны Курилович лишь спустя десятилетия. Окончанием войны для нее стал день прорыва блокады 18 января 1943 года, который она называет одним из главных событий своей жизни. День Победы Марианна Курилович встретила в Ленинграде на Невском проспекте.

В послевоенные годы она окончила училище при консерватории, получила образование театроведа и более 40 лет проработала на Ленинградском телевидении, в том числе в должности главного музыкального редактора Пятого канала. На телевидении она трудилась до 1999 года. Марианна Курилович была замужем за Анатолием Куриловичем, с которым прожила до его смерти, воспитала дочь, а позже стала бабушкой и прабабушкой. За жизнь она побывала в 35 странах мира.

В настоящее время Марианна Яковлевна живет в кругу семьи. По ее словам, главной мечтой остаются здоровье и благополучие близких.

Фото: freepik (bearfotos)