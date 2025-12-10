В епархии пообещали сменить главу "Ритуального благочиния" после скандала

Митрополия ответила на обвинения о запрете другим батюшкам отпевать покойников в крематории Петербурга.

Санкт-Петербургская епархия высказалась о конфликтах, которые в последнее время происходили в городском крематории. Споры возникали между представителями "Ритуального благочиния" и священниками, приглашенными родственниками усопших для совершения обряда. Отмечалось, что дело доходило до вызова полиции.

В епархии сообщили, что после случившегося будет сменен глава "Ритуального благочиния". При этом само объединение продолжит функционировать, выстраивая конструктивное взаимодействие со светскими структурами. В ведомстве пообещали приложить все усилия, чтобы отпевания проходили в атмосфере мира и уважения, а родственники могли быть спокойны за соблюдение всех правил и канонов.

В епархии также напомнили, что "Ритуальное благочиние" было создано в 2019 году из-за участившихся жалоб. Причиной послужили случаи, когда обряды в крематориях и залах прощания проводили люди, не имеющие священного сана либо лишенные его. Целью создания структуры было предотвращение подобных инцидентов с участием так называемых "ряженых".

Фото: Piter.tv