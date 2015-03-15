Священник рассказал, что нельзя изображать на пасхальных яйцах

Священник Владислав Береговой рассказал, что нельзя изображать на пасхальных яйцах. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам священника, категорически нельзя использовать наклейки с изображением храмов, икон, цитат из Священного Писания. Он подчеркнул, что все это "будет сниматься и выкидываться в мусор, что является кощунством". Также священник призвал не использовать кресты, храмы и надписи "Христос воскресе" при украшении яиц.

Так или иначе, это имя Божие, которое не должно попираться, не должно лежать в мусорном ведре. Поэтому просто красьте яйца и все, ничего священного изображать на них не надо. Владислав Береговой, священник

