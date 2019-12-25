Россияне начали праздновать Пасху раньше срока из-за ошибок VPN

Сервисы показывали дату католической Пасхи — 5 апреля, тогда как православная наступит 12 апреля.

В России зафиксировали случаи преждевременного празднования Пасхи из-за некорректной информации в поисковых системах при использовании VPN, сообщает Газета.ру.

При включённом виртуальном частном соединении поисковики могут показывать дату католической Пасхи, которая в 2026 году приходится на 5 апреля. Пользователи ориентировались именно на эту дату и начали отмечать праздник раньше положенного срока. При этом православная Пасха в 2026 году состоится 12 апреля. Разница в датах объясняется различиями в календарях и традициях расчёта у католической и православной церквей.

Специалисты напоминают, что при использовании VPN может изменяться регион выдачи поисковых систем. В результате пользователи получают информацию, актуальную для других стран.

