В петербургском крематории произошел конфликт между священниками из-за отпевания

В крематории Петербурга дважды вызывали полицию из-за разбирательств между служителями церкви. Священники ритуального благочиния пытались не допустить приглашенного батюшку к проведению церемонии.

В Северной столице разгорелся конфликт между священнослужителями на территории крематория. Инциденты произошли 12 и 13 марта, оба раза завершились вызовом нарядов полиции. Подробности выяснила "Фонтанка".

В те дни родственники усопшего пригласили для отпевания отца Алексия из храма при Александровской больнице. Однако в крематории его встретили двое священников ритуального благочиния, сопровождаемые мужчинами в спортивных костюмах. Батюшке зачитали некий церковный приказ, согласно которому проводить церемонии прощания он не имеет права. Один из оппонентов в рясе, в котором очевидцы опознали отца Илию Нефёдова, шепотом произнес в адрес отца Алексия фразу, похожую на угрозу. Второй упомянул о некоем "церковном следствии".

Несмотря на давление, отец Алексий, известный своим байкерским стилем и связями с рокерами, все же прошел в зал и провел отпевание. А его обидчиков, по словам свидетелей, увезли в полицию. То же самое повторилось и на следующий день. В администрации крематория подтвердили факт обращений в правоохранительные органы.

Руководитель крематория Александр Турбович рассказал, что жалобы на священников парголовского прихода, арендующих помещения, поступали и раньше. Родственники умерших сетовали на навязывание услуг, высокую стоимость (8500 рублей при том, что пожертвование должно быть добровольным) и скоротечность обряда — около шести минут вместо положенных двадцати. В последнее время вместе со священниками стали появляться люди в спортивных костюмах, которые не заходят в залы прощания, но находятся в арендуемых служителями комнатах. При этом граждане имеют полное право приглашать любого батюшку. После конфликта представителей ритуального благочиния в крематории не видели уже два дня.

Ритуальное благочиние было создано в 2019 году под руководством отца Илии Нефёдова. Заявлялось, что оно призвано бороться с неверным соблюдением ритуалов и ряжеными, вымогающими деньги у горюющих. Костяк благочиния составляют священники парголовского храма. С 2023 года существует АНО "Епархиальное ритуальное управление", которым руководит помощник Нефёдова Юрий Войтов.

В комитете по промышленности, курирующем ритуальную сферу, назвали поведение священнослужителей с сопровождающими недопустимым для государственного учреждения. Ведомство обратилось в митрополию к секретарю епархиального управления отцу Сергию Куксевичу. Однако тот в беседе с журналистом уклонился от разговора, посоветовав "не лезть, куда не надо, иначе погибнешь", и предложил прийти к нему лично, чтобы узнать, как нужно жить.

