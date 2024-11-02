Петербургские пекарни закрываются из-за конкуренции с доставками

Доходность заведений общественного питания в городе падает, а новые точки практически не открываются.

Пекарни в Санкт-Петербурге сталкиваются с ухудшением экономической ситуации: уровень их доходности за последний год значительно снизился. По данным издания "Коммерсантъ Санкт-Петербург", рентабельность заведений, специализирующихся на выпечке и кофе, уменьшилась с 15 процентов до отметки ниже 12 процентов. При этом темпы открытия новых объектов общественного питания сокращаются, а в некоторых случаях фиксируется полное прекращение деятельности.

В настоящее время в Петербурге и его пригородах функционирует около 2,38 тысячи пекарен, что на 118 меньше, чем в прошлом году — снижение составило 4,7 процента.

Причинами сложившейся ситуации эксперты называют рост затрат на оплату труда, увеличение цен на сырьё и усиление конкуренции со стороны служб доставки.

Чтобы оставаться на плаву, часть заведений адаптируется под новые реалии — меняется формат работы, ассортимент приближается к предложениям фастфуда и небольших кафе.

Ранее сообщалось, что снос незаконной пекарни стартовал на Московском проспекте

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