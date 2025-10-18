Швеям, пекарям и мастерам ручной работы упростят продажу собственной продукции

В Петербурге приняли закон об отмене маркировки для местных ремесленников.

В Петербурге приняли закон, который позволит местным ремесленникам не наносить на собственную продукцию коды системы "Честный знак". Инициативу губернатора депутаты Законодательного собрания одобрили в третьем, окончательном чтении, пишет "Вечерний Санкт-Петербург."

Документ предусматривает, что список изделий, освобождаемых от обязательной маркировки, утвердит правительство города. В первую очередь в него планируют включить одежду, обувь и спецодежду. В дальнейшем перечень смогут расширить.

Речь идет о специальном коде, который позволяет отслеживать движение товара. По федеральным требованиям маркировка распространяется на широкий круг продукции, в том числе косметику и продукты питания. При этом регионам разрешено устанавливать исключения для местных производителей, занимающихся ремесленной деятельностью.

Заместитель председателя комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке Дмитрий Дмитриев отметил, что в Петербурге насчитывается около 3 тыс. ремесленников. По его словам, создание специального реестра позволит определить официальный статус мастеров, упростить для них административные процедуры и отделить производителей собственных изделий от продавцов готовой импортной продукции.

Представители межрегиональной общественной организации "Академия мастеров", участвовавшей в обсуждении инициативы, поддержали освобождение ремесленников от дополнительных расходов. Там пояснили, что используемые материалы уже проходят сертификацию, а оформление маркировки и сопутствующих документов увеличивает себестоимость изделий. Особенно затратной эта процедура может быть для мастеров, работающих с пряниками.

Параллельно в Петербурге развивают площадки для продвижения продукции местных производителей. В июле 2026 года по заказу Фонда развития субъектов МСП при поддержке Смольного запустили проект "Петербургский сувенир". Первая торговая площадка объединила более 40 локальных брендов, выпускающих сувениры, аксессуары и предметы интерьера.

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