Швейная отрасль Петербурга показала спад на 55% за год

Швейная промышленность Санкт-Петербурга продемонстрировала резкое снижение оборотов на фоне общей позитивной динамики промышленного производства. Согласно данным Петростата, за восемь месяцев 2025 года оборот компаний, занимающихся производством одежды в городе, составил 34,7 млрд рублей, что на 55,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом общий индекс промышленного производства (ИПП) Петербурга за январь–август сохранил положительную динамику и достиг 105,4%. Отраслевой спад особенно заметен на фоне роста промышленности в целом. При этом противоположная тенденция наблюдается в Ленинградской области: при общем снижении ИПП до 97,2% производство одежды в регионе выросло почти в 4,5 раза — до 7,4 млрд рублей.

Эксперты объясняют такую разницу перераспределением заказов, пишет Деловой Петербург. В Ленобласти отшивается большой объём продукции в интересах Минобороны, а в городе выпускается в основном гражданская продукция, на которую сейчас спрос просел. Снижение покупательской активности и переход населения в режим сбережений привели к тому, что даже спрос на демисезонную одежду не компенсирует общий спад в швейной отрасли Петербурга.

