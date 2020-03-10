В Шушарах запустили производство ортопедической продукции
Сегодня, 15:53
В Шушарах открылся новый производственно-складской комплекс компании "Тривес". Объект, рассчитанный на обработку до 300 тысяч единиц продукции в месяц, посетил губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, предприятие реализует полный цикл производства ортопедических товаров — от изготовления до отгрузки. Ассортимент включает компрессионный трикотаж, обувь, подушки и корсеты. Комплекс площадью почти 20 тысяч кв. м оснащён современным оборудованием и системами климат-контроля. 

Проект создаёт рабочие места и демонстрирует доверие бизнеса к промышленному потенциалу Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга 

