В Шушарах запустили производство ортопедической продукции

В Шушарах открылся новый производственно-складской комплекс компании "Тривес". Объект, рассчитанный на обработку до 300 тысяч единиц продукции в месяц, посетил губернатор Александр Беглов.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, предприятие реализует полный цикл производства ортопедических товаров — от изготовления до отгрузки. Ассортимент включает компрессионный трикотаж, обувь, подушки и корсеты. Комплекс площадью почти 20 тысяч кв. м оснащён современным оборудованием и системами климат-контроля.
Проект создаёт рабочие места и демонстрирует доверие бизнеса к промышленному потенциалу Петербурга.
