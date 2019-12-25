Промышленность Петербурга показала уверенный рост за I квартал

В I квартале 2026 года промышленное производство Санкт-Петербурга продемонстрировало уверенный рост, достигнув индекса 103,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 3,3 процентных пункта выше среднероссийского показателя, который составил 100,3%, сообщила пресс-служба Смольного.

Особенно выделяется обрабатывающая отрасль, где индекс промышленного производства (ИПП) составил 104,7%, в то время как в среднем по стране этот показатель оказался на уровне 99,3%. По словам губернатора Александра Беглова, результаты первого квартала свидетельствуют о том, что промышленность города успешно адаптируется к новым условиям и активно развивает новые направления, включая импортозамещение. В первом квартале 2026 года промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукцию на сумму более 900 миллиардов рублей.

Губернатор также отметил, что в городе реализуются меры поддержки промышленных предприятий, направленные на развитие высокотехнологичных производств и улучшение инфраструктуры. "У наших предприятий большой потенциал развития", – подчеркнул он.

Драйверами роста остаются машиностроение и фармацевтическая отрасль. В частности, индекс производства автотранспортных средств составил 117,4%, а в производстве электрического оборудования – 117,1%. В фармацевтической отрасли индекс производства лекарственных средств и материалов достиг 118,6%.

Также наблюдается положительная динамика в производстве готовых металлических изделий, где ИПП вырос в 1,7 раза, и в производстве бумаги и бумажных изделий – в 1,6 раза.

Оборот предприятий обрабатывающих производств в первом квартале 2026 года составил более 1,3 триллиона рублей, что составляет 14,6% от общего оборота предприятий города.

