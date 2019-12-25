Бюджет Петербурга сохранил 6,3 млрд рублей благодаря работе КСП в 2025 году

Эффективность работы Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга теперь измеряется не объемом выявленных нарушений, а реальным экономическим эффектом для городского бюджета. Об этом 22 апреля, выступая перед депутатами ЗакСа, напомнил председатель КСП Константин Желудков.

При годовом содержании Палаты в 451 миллион рублей, ее работа позволила сохранить в казне города 6,3 миллиарда рублей.

Желудков отметил, что достичь таких показателей удалось только благодаря слаженной работе с Законодательным собранием, губернатором и правительством города. В качестве конкретных примеров он привел доначисление 3 миллиардов рублей налогов резидентом Особой экономической зоны после вмешательства КСП и вице-губернатора Кирилла Полякова, а также взыскание более 1 миллиарда рублей с недобросовестных подрядчиков коммунальных предприятий.

