Петербургские заводы получат свыше 900 млн рублей на обновление оборудования

Промышленным предприятиям Северной столицы одобрили льготные займы.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга согласовал выделение пяти городским предприятиям льготного финансирования в размере 918,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Компании получат займы сроком до пяти лет по ставкам от 3% до 7% для закупки нового оборудования. Среди получателей поддержки — производитель зубных имплантов ООО "Техник+" с займом на 289,3 млн руб., предприятие по выпуску строительных смесей ООО "ИСС", которому выделено 321,1 млн руб. на приобретение линии для производства и фасовки, а также производитель ковролина ООО "Нева ТафтТ", получивший 265 млн руб.

Кроме того, Фонд одобрил заявку АО "НИИ ТМ" на 22,3 млн руб. для закупки станков в целях расширения заказов в сфере автоматизации, и ООО "НПП "Энергетические системы"", которому выделено 21 млн руб. на модернизацию линии по выпуску электрооборудования.

Все предприятия планируют завершить установку нового оборудования в течение ближайших лет.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга