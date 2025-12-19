Заводы Петербурга обогнали Ленобласть по темпам производства

Промышленность Петербурга выросла в 2025 году вопреки спаду в области.

Промышленное производство в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года продемонстрировало уверенный рост, тогда как в Ленинградской области зафиксировано снижение показателей. Такие данные привел Петростат.

Согласно информации территориального органа статистики, индекс промышленного производства за период с января по декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге составил 105,4 процента по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В Ленинградской области показатель достиг 96,9 процента, что свидетельствует о спаде промышленной активности.

В течение 2025 года темпы роста промышленного производства в Петербурге постепенно замедлялись, а в Ленинградской области динамика перешла в отрицательную зону. По данным Петростата, за январь–сентябрь 2025 года индекс промышленного производства в городе составлял 105,1 процента, в области — 96,9 процента, при среднем показателе по России 100,7 процента. В качестве одного из ключевых факторов развития промышленности Санкт-Петербурга городские власти называют судостроительную отрасль. По оценке председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в настоящее время судостроение формирует более 20 процентов общего объёма промышленного производства города.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе значение отрасли будет увеличиваться. По прогнозам, к 2030 году доля судостроения в структуре промышленности Санкт-Петербурга может вырасти до 30 процентов.

Фото: pxhere.com