ЦБ рассказал об экономических ожиданиях на 2026 год

Банк России рассказал об экономических ожиданиях на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В опубликованном сообщении отмечается, что ЦБ будет аккуратно и постепенно снижать ключевую ставку в следующем году. Регулятор напомнил, что с июня по декабрь 2025-го ключевая ставка уменьшилась на пять процентных пунктов, до 16% годовых. Дальнейшее снижение будет происходить по мере восстановления баланса между растущим спросом и производственными возможностями экономики.

Также в ЦБ отметили, что инфляция в России к концу 2026-го может снизиться до 4-5%, после чего закрепится вблизи цели на уровне 4%. Кроме того, кредит реальной экономике увеличится на 6-11%, а реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться.

Фото: pxhere.com