Сегодня, 13:22
Банк России обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей

Сергей Белов прокомментировал сроки, в которые будет проведено голосование по дизайну модернизированной российской купюры.

Центральный Банк обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель председателя российского государственного финансового регулятора Сергей Белов, отвевая на вопрос представительницы новостного агентства "Интерфакс". Однако в настоящее время еще не определены даты голосования за дизайн купюры. Сроки будут известны не раньше 2026 года.

По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже

Сергей Белов, зампред ЦБ РФ

ЦБ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей.

Фото и видео: официальный сайт Центрального банка России

