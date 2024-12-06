Банк России обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей

Сергей Белов прокомментировал сроки, в которые будет проведено голосование по дизайну модернизированной российской купюры.

Центральный Банк обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель председателя российского государственного финансового регулятора Сергей Белов, отвевая на вопрос представительницы новостного агентства "Интерфакс". Однако в настоящее время еще не определены даты голосования за дизайн купюры. Сроки будут известны не раньше 2026 года.

По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже Сергей Белов, зампред ЦБ РФ

ЦБ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей.

Фото и видео: официальный сайт Центрального банка России