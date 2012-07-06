Зарплаты на петербургских заводах выросли на 24 тысячи рублей

Самыми востребованными профессиями стали инженер-конструктор (11% вакансий), слесарь (9%).

В первой половине 2024 года спрос на работников в петербургских производственных компаниях увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным hh.ru, за шесть месяцев размещено более 60 тысяч вакансий в производственной сфере, а средняя зарплата выросла на 15,7% (на 24 тысячи рублей), достигнув 89,8 тысячи рублей.

Наибольший рост вакансий наблюдается в добывающей (+29%), нефтегазовой (+28%) отраслях и производстве промышленного оборудования (+28%). Энергетический сектор также испытывает кадровый дефицит с увеличением вакансий на 27%.

Самыми востребованными профессиями стали инженер-конструктор (11% вакансий), слесарь и машинист (по 9%). Работодатели стали более открытыми к кандидатам без опыта: на 52% больше вакансий готовы обучать новичков, предлагая зарплату от 63 тысяч рублей.

Также увеличилось число вакансий для вахтовиков — на 28% больше, чем в прошлом году, с зарплатой до 158 тысяч рублей. Выросло количество и инклюзивных предложений: более 1 тысячи вакансий доступно для соискателей с инвалидностью, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Ранее петербуржцы перечислили самых недооцененных специалистов.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)