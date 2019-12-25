Петербуржцы перечислили самых недооцененных специалистов

Горожане выражают свое недовольство относительно несоответствия объема работы и ответственности размеру заработной платы у педагогов, медицинских работников, строителей и производственных рабочих.

Жители Петербурга выражают свое недовольство относительно несоответствия объема работы и ответственности размеру заработной платы у педагогов, медицинских работников, строителей и производственных рабочих. Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Большинство респондентов (20%) считают, что учителя и воспитатели получают недостаточно высокую оплату своего труда. 14% опрошенных отметили, что врачи и медсестры также недооценены.

Каждый десятый участник опроса считает, что квалифицированные рабочие заслуживают большего вознаграждения за свой труд. Однако стоит отметить, что подобные мнения могут быть связаны с существующими стереотипами, поскольку зарплаты рабочих в настоящее время растут быстрыми темпами из-за кадрового дефицита в строительстве и производстве.

7% опрошенных считают, что зарплаты дворников и уборщиков слишком низкие. 4% высказались о низких доходах продавцов, а еще 4% выразили мнение, что заработная плата всех бюджетников чрезвычайно мала.

Мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и ИТР, в то время как женщины чаще отмечали низкую оплату труда учителей и врачей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге зарплаты учителей оказались в десятке самых высоких по РФ.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)